Agnieszka Radwańska utrzymała ósme miejsce w rankingu WTA

Agnieszka Radwańska utrzymała ósme miejsce w najnowszym notowaniu rankingu WTA Tour. Liderką nadal jest Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber.

W tym roku Radwańska spisuje się poniżej oczekiwań. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego przegrywa z dużo niżej notowanymi rywalkami i szybko odpada z rywalizacji. Tak był m.in. w Dausze, Dubaju, Indian Wells, czy ostatnio w Miami. W tym ostatnim turnieju krakowianka dotarła tylko do trzeciej rundy, w której przegrała 0:6, 3:6 z Mirjaną Luczić-Baroni. 35-letnia Chorwatka wyeliminowała Radwańską również w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open.



W najnowszym notowaniu światowego rankingu Radwańska plasuje się na ósmym miejscu, ale niewielką stratę do Polki ma Rosjanka Swietłana Kuzniecowa. Polka kilka dni odpoczywała od tenisa. Do treningów ma wrócić w poniedziałek i wtedy rozpocznie przygotowania do gry na kortach ziemnych. Naszą rakietę numer jeden zobaczymy dopiero w turnieju w Stuttgarcie, który wystartuje 24 kwietnia.



W czołowej szóstce rankingu WTA Tour nie doszło do zmian. Spory awans zanotowała triumfatorka turnieju w Miami Johanna Konta. Brytyjka w finale pokonała Dunkę polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki 6:4, 6:3 dzięki czemu awansowała z 11. na 7. miejsce.



Spadek o 10 miejsc zanotowała Magda Linette. Polka zajmuje obecnie 83. pozycję.



Czołówka rankingu WTA Tour (3.04.2017):

1. (1.) Angelique Kerber (Niemcy) 7340

2. (2.) Serena Williams (USA) 7010

3. (3.) Karolina Pliszkova (Czechy) 6020

4. (4.) Dominika Cibulkova (Słowacja) 5245

5. (5.) Simona Halep (Rumunia) 5022

6. (6.) Garbine Muguruza (Hiszpania) 4790

7. (11.) Johanna Konta (Wielka Brytania) 4330

8. (8.) Agnieszka Radwańska (Polska) 4290

9. (7.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 4025

10. (12.) Venus Williams (USA) 3865

...

83. (73.) Magda Linette (Polska) 736

213. (217.) Katarzyna Piter (Polska) 240

272. (275.) Paula Kania (Polska) 164

289. (284.) Magdalena Fręch (Polska) 152

314. (321.) Urszula Radwańska (Polska) 132

