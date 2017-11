Agnieszka Radwańska trenuje w polskich górach

Agnieszka Radwańska podczas górskich treningów szykuje formę na nowy sezon tenisowy.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /AFP

Tenisistka od kilku dni prezentuje w sieci zdjęcia z pobytu na południu Polski.



Tuż po zakończeniu tegorocznych startów Radwańska wybrała się na egzotyczne wakacje. Pod koniec października krakowianka udała się do Zakopanego, gdzie mogła nacieszyć się śniegiem.



Kilka dni później 28-letnia zawodniczka pochwaliła się na swoim oficjalnym koncie na Facebooku ustanowieniem osobistego rekordu zimna - przebywała w kriokomorze przy temperaturze minus 133 stopni Celsjusza.



W poniedziałek z kolei zamieściła zdjęcie z wędrówki po szczytach z adnotacją "Uwielbiam treningi w górach".



Ostatni sezon nie należał do udanych w przypadku Radwańskiej. Nie wygrała żadnego turnieju WTA. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce siedem lat temu. Wtedy również zaliczyła ostatni - aż do teraz - rok bez dotarcia do ćwierćfinału w co najmniej jednej imprezie wielkoszlemowej. Od stycznia ani razu nie pokonała również rywalki z "10" światowego rankingu.

Z powodu często nękających ją kontuzji i chorób wycofała się aż z pięciu zawodów, a do kilku przystępowała osłabiona i bez odpowiedniego przygotowania. Rok zakończy jako 28. rakieta świata. Poprzednio tak nisko na liście WTA była 21 stycznia 2008 roku.



Przyszłoroczne występy zainauguruje turniejem WTA w Auckland, który odbędzie się w dniach 1-13 stycznia.