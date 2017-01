Agnieszka Radwańska rozpoczyna nowy sezon. Sprawdź wynik

Agnieszka Radwańska rozpoczyna nowy sezon w chińskim Shenzhen, gdzie wygrała rok temu. Pierwszą rywalką rozstawionej z "jedynką" Polki jest reprezentantka gospodarzy Ying-Ying Duan.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /AFP

Radwańska poprzedni sezon zakończyła na trzecim miejscu w światowym rankingu i był to jej najlepszy wynik w karierze.



Do nowego sezonu nasza rakieta numer jeden przygotowywała się w Polsce. Nad przygotowaniem fizycznym Radwańska pracowała pod okiem Remigiusza Rzepki, który znany jest ze współpracy z piłkarską reprezentacją Polski.



Ying-Ying Duan występuje w turnieju dzięki dzikiej karcie otrzymanej od organizatorów. Jest to pierwszy pojedynek Radwańskiej z zajmującą 103. miejsce w rankingu Chinką. Różnicę dzielącą obie tenisistki w klasyfikacji WTA Tour widać było na korcie. Już w pierwszym gemie Radwańska "przełamała" serwis rywalki bez większego wysiłku. Krakowianka zdobywała punkty głównie za sprawą błędów nerwowo grającej Ying-Ying Duan. Przy własnym podaniu Radwańska w pełni kontrolowała wydarzenia na korcie. W trzecim gemie turniejowa jedynka wykorzystała break pointa po podwójnym błędzie serwisowym Chinki. Ying-Ying Duan zapisała pierwszego gema na swoim koncie dopiero przy stanie 0:4. Przewaga naszej tenisistki była jednak wyraźna. Po 32 minutach Radwańska wygrała pierwszą partię 6:2.

Na zwyciężczynię tego pojedynku czeka już w drugiej rundzie Rumunka Sorana Cirstea.

W styczniu Radwańska planuje zagrać jeszcze w Sydney, a potem w wielkoszlemowym Australian Open.



Agnieszka Radwańska (Polska, 1) - Ying-Ying Duan (Chiny) 6:2, 0:1 - trwa II set

