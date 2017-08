Agnieszka Radwańska przegrała z Darią Gavrilovą półfinale w New Haven

Broniąca tytułu Agnieszka Radwańska przegrała 4:6, 4:6 z Rosjanką z australijskim paszportem Darią Gavrilovą w półfinale turnieju na twardych kortach w amerykańskim New Haven.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /AFP

Ta porażka drogo kosztuje Radwańską, bo oznacza, że Polka nie obroni tytułu i wypadnie z pierwszej dziesiątki rankingu tenisistek.



Finałową rywalką Gavrilovej będzie Słowaczka Dominika Cibulkova, która pokonała 6:1, 6:3 Belgijkę Elise Mertens. To właśnie Cibulkova wskoczy teraz do pierwszej dziesiątki WTA. Finał w New Haven dziś o 21 (TVP Sport).

Starcie Radwańskiej z Gavrilovą trwało 95 minut.

Polka szybko dała się dwukrotnie przełamać i rywalka prowadziła już 4:0 w pierwszej partii. "Isia" nie złożyła broni i wygrała trzy kolejne gemy, ale Gavrilova nie dała sobie wydrzeć zwycięstwa w pierwszej partii.

W drugim secie to Radwańska prowadziła 2:0, ale od stanu 3:3 nastąpił zwrot akcji. Gavrilova przełamała Polkę na 4:3 i już nie oddała prowadzenia, wykorzystując drugą piłkę meczową.

W poniedziałek w Nowym Jorku rozpocznie się wielkoszlemowy US Open. Pierwszą rywalką Radwańskiej będzie Chorwatka Petra Martić.

Wynik meczu półfinałowego:

Daria Gavrilova (Australia) - Agnieszka Radwańska (Polska, 1.) 6:4, 6:4

WS