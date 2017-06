Agnieszka Radwańska nadal 10. w rankingu WTA

Agnieszka Radwańska utrzymała 10. miejsce w najnowszym notowaniu rankingu WTA. Liderką jest Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber.

Radwańska nie występowała przez trzy tygodnie z powodu kłopotów zdrowotnych. Ostatni mecz nasza rakieta numer jeden rozegrała na początku czerwca w wielkoszlemowym turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. W trzeciej rundzie Polka przegrała z Francuzką Alize Cornet 2:6, 1:6.



Po zawodach w stolicy Francji podopieczna Tomasza Wiktorowskiego miała w planach występy na trawiastych kortach w s'Hertogenbosch i Birmingham, ale wycofała się z obu turniejów. Mimo trzytygodniowej przerwy Radwańska utrzymała 10. miejsce w światowym rankingu. Blisko Polki jest jednak Amerykanka Venus Williams. Doświadczona tenisistka traci do Radwańskiej tylko 44 pkt. Zbliża się także Czeszka Petra Kvitova, która wygrała turniej w Birmingham. Kvitova, dwukrotna triumfatorka Wimbledonu, udanie wraca na kort po sześciomiesięcznej przerwie. Od grudnia leczyła rękę po tym, jak została zraniona nożem we własnym domu przez włamywacza. To było jej 20. turniejowe zwycięstwo.



Radwańska wraca do rywalizacji w Eastbourne. Rozstawiona z "ósemką" Polka w pierwszej rundzie miała wolny losy. W drugiej zmierzy się z lepszą z pary Julia Goerges (Niemcy) -Catherine Bellis (USA).



W pierwszej piątce rankingu nie zaszły zmiany. Na prowadzeniu nadal jest Angelique Kerber, która wyprzedza Rumunkę Simonę Halep i Czeszkę Karolinę Pliszkovą.



Z ósmego na szóste miejsce awansowała Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki.



Oprócz Radwańskiej, w pierwszej "setce" rankingu mamy jeszcze tylko jedną Polkę - Magdę Linette. Poznanianka zanotowała nieznaczny spadek z 75. na 76. miejsce.



Czołówka rankingu WTA Tour (stan na 26.06.2017):

1. (1) Angelique Kerber (Niemcy) 6965 pkt

2. (2.) Simona Halep (Rumunia) 6850

3. (3.) Karolina Pliszkova (Czechy) 6386

4. (4.) Serena Williams (USA) 4810

5. (5.) Elina Switolina (Ukraina) 4765

6. (8.) Caroline Wozniacki (Dania) 4345

7. (7.) Johanna Konta (Wielka Brytania) 4325

8. (7.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 4310

9. (6.) Dominika Cibulkova (Słowacja) 4010

10. (10.) Agnieszka Radwańska (Polska) 3985

11. (11.) Venus Williams (Polska) 3941

12. (16.) Petra Kvitova (Czechy) 3135

...

76. (75.) Magda Linette (Polska) 775

222. (222.) Katarzyna Piter (Polska) 238

249. (249.) Magdalena Fręch (Polska) 203

284. (282.) Paula Kania (Polska) 163

333. (329.) Urszula Radwańska (Polska) 130

