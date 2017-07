Agnieszka Radwańska kupiła apartament w Sopocie

Agnieszka Radwańska od tygodnia jest szczęśliwą mężatką, lecz na razie "Isia" nie ma czasu, by razem z mężem Dawidem Celtem udać się w podróż poślubną. Jednak co się odwlecze... Zwłaszcza, że najlepsza polska tenisistka niedawno poczyniła konkretny zakup nad Bałtykiem.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska i Dawid Celt /fot. Wojciech Kubik /East News

Mowa o kolejnej inwestycji w nieruchomość, tym razem nad polskim morzem, gdzie Radwańska postanowiła kupić nowe "gniazdko".

Jak zdradziła mama krakowianki Marta Katarzyna Radwańska, w rozmowie z serwisem naszemiasto.pl, to idealne miejsce, by stało się celem podróży poślubnej, na którą przyjdzie czas zapewne dopiero po sezonie.

"Namawiam ich by był to... Sopot. "Isia" kupiła tam apartament nad morzem. Będą mieli czas, by odpocząć" - stwierdziła mama sportsmenki.

Pani Radwańska dodała także, że dotąd apartament tylko raz "widział" swoją właścicielkę.

"Była tam tylko raz, z sześcioma przyjaciółkami, na wieczorze panieńskim tydzień przed ślubem. Dawid tego mieszkania jeszcze nie widział. W październiku, po sezonie, będzie tam spokój cisza i dużo jodu" - stwierdziła.

Tymczasem, już w środę lub czwartek, świeżo upieczoną mężatkę czeka wylot do Kanady na kolejny turniej, tym razem w Toronto (7-13 sierpnia), tak więc o prawdziwym miesiącu miodowym na razie może zapomnieć.

Od tego momentu jej kalendarz startów będzie bardzo napięty. Kolejno będzie rywalizowała w Cincinnati (14-20 sierpnia), następnie w New Haven (20-26 sierpnia), by zakończyć występy w Ameryce Północnej udziałem w US Open w Nowym Jorku (28 sierpnia -10 września).

Ceremonia ślubna Radwańskiej i Celta odbyła się 22 lipca w kościele oo. Paulinów na Skałce w Krakowie, a uroczystości weselne miały miejsce w Tomaszowicach, które są oddalone od Krakowa o ok. 20 km.

