Agnieszka Radwańska i Dawid Celt dziękują za życzenia ślubne

Agnieszka Radwańska podziękowała gościom oraz za fanom, którzy pamiętali o niej i jej świeżo poślubionym mężu, Dawidzie Celcie, w dniu ślubu. Para pobrała się 22 lipca w Krakowie.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska i Dawid Celt /M. Lasyk /East News

28-letnia polska tenisistka przekazała wiadomość za pośrednictwem portalu społecznościowego.

"Serdecznie dziękujemy naszym gościom oraz fanom, że byli z nami oraz pamiętali o nas w ten cudowny dzień. Dziękujemy za wszystkie przesłane życzenia! Aga&Dawid" - napisała Radwańska.

Ceremonia ślubna Radwańskiej i Celta odbyła się 22 lipca w kościele oo. Paulinów na Skałce w Krakowie, a uroczystości weselne miały miejsce w Tomaszowicach, które są oddalone od Krakowa o ok. 20 km.

Agnieszka nie będzie miała jednak długiego miesiąca miodowego. Tenisistka już na początku sierpnia wraca do rywalizacji na korcie.

I jej kalendarz będzie bardzo napięty. Najpierw turniej w Toronto (7-13 sierpnia), potem w Cincinnati (14-20 sierpnia), następnie w New Haven (20-26 sierpnia), by zakończyć występy w Ameryce Północnej udziałem w US Open w Nowym Jorku (28 sierpnia-10 września).

