Agnieszka Radwańska - Elise Mertens w 2. rundzie turnieju WTA w Dubaju

Agnieszka Radwańska gra z Elise Mertens w drugiej rundzie turnieju WTA w Dubaju. Sprawdzaj wynik na Interii!

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /Tom Dulat /Getty Images

27-letnia Radwańska, rozstawiona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z numerem czwartym, w pierwszej rundzie miała wolny los.

Z kolei Mertens, która musiała się przebijać przez kwalifikacje, pokonała w niej Bułgarkę Cwetaną Pironkową 6:3, 6:2.

Obie tenisistki jeszcze nigdy ze sobą nie grały.

Faworytką z pewnością będzie jednak Radwańska, która osiągnęła zdecydowanie więcej sukcesów niż rywalka. Polka wygrała przecież 20 turniejów WTA, a Belgijka tylko jeden.

21-letnia Mertens ten jedyny sukces odniosła w tym roku, zwyciężając w Hobart.

Już w pierwszym gemie wtorkowego meczu doszło do przełamania. Pierwszy punkt zdobyła serwująca Radwańska, ale cztery kolejne padły łupem rywalki.

Polka odrobiła stratę w czwartym gemie. Nasza tenisistka prowadziła już 40:0, Belgijka obroniła dwa break-pointy, ale przy trzecim posłała piłkę w siatkę.

Wszystko układało się po myśli Radwańskiej. Agnieszka była lepsza w wymianach, a od czasu do czasu popisywała się swoimi ulubionymi zagraniami. Tak jak w szóstym gemie, kiedy zagrała skrót, a następnie loba pod końcową linię.



Mertens została po raz kolejny przełamana, zdobywając tylko punkt, i przegrywała już 2:4.

Belgijka obroniła się jeszcze w siódmym gemie, kiedy potrafiła nawet zagrać obronnego loba w stylu Agnieszki, pod końcową linię, po którym Polka wyrzuciła piłkę na aut, ostateczne Elise wygrała go na przewagi, kończąc asem.

Radwańska przypieczętowała jednak zwycięstwo w pierwszym secie (6:3) przy swoim podaniu.

Druga partia rozpoczęła się od przełamań. Najpierw zrobiła to Polka, a następnie dokonała tego Mertens i w dodatku na "sucho".

W trzecim gemie trwała zażarta walka. Przy jednym z punktów krakowianka została ściągnięta do siatki, potem musiała biec do linii końcowej, zdążyła jeszcze odegrać tzw. hot-doga, czyli między nogami będąc odwróconą plecami do kierunku gry, ale ostatecznie doszło do kolejnego przełamania i Agnieszka prowadziła 2:1.

To był chyba moment zwrotny w tym meczu. Potem kolejne gemy padały już "łupem" Radwańskiej, choć rywalka próbowała jeszcze walczyć, ale bez większego powodzenia.

Mertens uratowała się jeszcze w siódmym gemie, przerywając serię Polki czterech wygranych gemów z rzędu.



Wyniki meczów 2. rundy gry pojedynczej:

Jekaterina Makarowa (Rosja) - Dominika Cibulkova (Słowacja, 3.) 6:2, 4:6, 6:2

Monica Puig (Portoryko) - Caroline Garcia (Francja, 15.) 6:1, 4:6, 6:2

Jelena Wiesnina (Rosja, 8.) - Misaki Doi (Japonia) 6:2, 7:5

Catherine Bellis (USA) - Laura Siegemund (Niemcy) 7:5, 7:6 (7-3)

Qiang Wang (Chiny) - Ons Jabeur (Tunezja) 6:3, 6:1