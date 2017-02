Agnieszka Radwańska - Caroline Wozniacki 5:7, 3:6 w 2. rundzie w Dausze

Grająca z czwórką Agnieszka Radwańska przegrała z Caroline Wozniacki 5:7, 3:6 w drugiej rundzie turnieju WTA w Dausze.

Wozniacki zmierzy się w ćwierćfinale z Amerykanką Lauren Davis, która pokonała dziś 7:5, 6:2 Rosjankę Jelenę Wiesninę.

Mecz Radwańskiej z Wozniacki miał odbyć się wczoraj, ale został przełożony z powodu opadów deszczu.

W pierwszej rundzie Radwańska miała "wolny los", a dziś walczyła z Wozniacki po raz 16. w karierze. Dziesiąte zwycięstwo odniosła Dunka polskiego pochodzenia. Polka dotąd wygrywała sześć razy.

Fatalny początek spotkania w wykonaniu Agnieszki. Nasza zawodniczka już w pierwszym gemie została przełamana przez Wozniacki, wygrywając ze swojego podania tylko jedną piłkę.



Znakomita riposta naszej tenisistka, Radwańska w drugim gemie błyskawicznie wróciła do gry. Tym razem niewiele do powiedzenia miała Wozniacki, bo nasza zawodniczka z returnu zaczęła posyłać techniczne piłki.

W trzecim gemie Polka przegrywała już 15:30, ale była w stanie wyjść z opresji. Dwie kolejne piłki wysforowały ją na prowadzenie, a ostatniej akcji Wozniacki pomyliła się z forhendu, wyrzucając piłkę za kort.



Kolejnego gema otworzyła długa wymiana, z głębi kortu. Wreszcie nasza tenisistka zagrała piłkę tuż za siatkę, Wozniacki zdążyła dobiec, lecz wobec kolejnego zagrania była bezradna. To były miłe złego początki, bo Wozniacki zaczęła zdobywać punty i doprowadziła do remisu.

Radwańska wróciła z dalekiej podróży przy swoim podaniu. Niesamowita pogoń ze stanu 15:40, do zwycięstwa w piątym gemie. Szczególnej urody była akcją, po której Radwańska doprowadziła do równowagi. Następnie posłała dobry serwis i po gorszym returnie Dunki, zagrała kończącą piłkę.



Kolejnego gema krakowianka rozpoczęła od zagrania w aut, następnie w siatę, a wobec kolejnego serwisu rywalki była bezradna. Polak była o włos, aby doprowadzić do stanu 30:40. Niestety, po długiej wymianie, mając piłkę w górze przy siatce, nie trafiła w kort.



Po znakomitym serwisie i błędzie Wozniacki, Agnieszka prowadziła 30:0. Następnie Dunka odegrała się pod siatką, a w odpowiedzi Polka zaskoczyła skutecznym skrótem. Wozniacki błysnęła znakomitym returnem, ale ten gem padł łupem Radwańskiej



Polka pierwsza zdobywa punkt, ale w odpowiedzi Dunka funduje jej maraton po korcie, zakończony bardzo mocnym forhendem. Agnieszka zdołała wrócić do gry, dobrym returnem, ale Wozniacki nie dała sobie wydrzeć zwycięstwa.



Dziewiątą partię rozpoczyna podanie "Isi", ale było niebezpiecznie. Agnieszka przegrywała 15:30, wtedy Dunka nie wykorzystała dość łatwej piłki, a następnie Isia świetnie zagrała spod siatki. To bardzo ważny gem dla naszej tenisistki, bo przez chwilę było blisko drugiego przełamania.



Radwańska zaczyna od wyrzucenia piłki w aut. Następnie Carolinie dobrze zaserwowała, a w kolejnej akcji skutecznie zagrała spod siatki. Gem wygrany "na sucho".



Pierwszy set wkracza w decydującą fazę. Przy stanie 15:15 Agnieszka skończyła kolejną piłkę, po długiej wymianie. Kolejny punkt był maestrią Dunki, która musiała gonić piłkę zagraną w głąb kortu, by popisać się zaskakującym i skutecznym odegraniem. Błąd Radwańskiej i niestety jest przełamanie!



Agnieszka, będąc pod ścianą, rozpoczęła gema od zdobycia punktu. Po drugim podaniu, goniona po korcie, nie zdołała zmieścić piłki w korcie. Kolejne dwa punkty dla Wozniacki, która zaczęła kontrolować wymiany. Agnieszka jeszcze wróciła do gry, zbliżyła się na jeden punkt, lecz po kolejnym podaniu i technicznej wymianie Wozniacki postawiła kropkę nad "i". Pierwszy set dla Dunki!

Drugi set lepiej rozpoczęła Polka, która wygrała trzy z czterech pierwszych piłek i stanęła przed szansą na szybkie zakończenie gema. Niestety, Wozniacki zdołała dogonić Agnieszkę, a nawet doprowadzić do swojej przewagi. Mocny serwis naszej tenisistki wyrzucił rywalkę za kort, dzięki czemu Radwańska nie miała problemów ze zdobyciem punktów. Po chwili Dunka po raz drugi miała okazję na przełamanie, ale długą wymianę technicznym zagraniem zakończyła Aga. Sytuacja ta powtórzyła się także przy trzecim break-poincie, ale Agnieszka nie zdołała obronić się po raz czwarty. Zagranie w siatkę zakończyło pierwszy gem wygrany przez Wozniacki.

Zacięta wymiana w kolejnym gemie. Wozniacki cały czas wychodzi na prowadzenie, ale Radwańska przez długi czas znajdowała sposób, by doprowadzić do wyrównania. Pomyliła się jednak w decydującym momencie i wyrzuciła piłkę w aut.

Agnieszka serwuje, ale przez cały gem pachnie kolejnym przełamaniem. Isia nie umie wyjść na prowadzenie: gem zaczyna się od stanu 0:30, później 15:40. Całe szczęście Polka doprowadza do równowagi i wygrywa fantastyczną wymianę: Wozniacki podeszła pod siatkę, a Agnieszka zdecydowała się zagrać lobem. Dunka zdołała jeszcze w ekwilibrystyczny sposób odbić piłkę, lecz trafiła w siatkę. Nasza tenisistka idzie za ciosem i wygrywa także następną piłkę. Gem dla Radwańskiej!

Polka potrzebuje przełamania rywalki, ale niestety Wozniacki rozgrywa bardzo dobrą partię i nie daje Agnieszce zdobyć nawet punktu. Bardzo szybki gem dla Dunki.

Ależ przegrana wymiana podrażniła Radwańską! Tym razem to ona wygrywa cztery piłki pod rząd i odpłaca się Wozniacki wygranym do zera gemem. Oby tak dalej!

W tym wznowieniu serwuje Dunka, ale to nasza zawodniczka szybko wychodzi na prowadzenie 30:0, po tym jak dwukrotnie zagrania Wozniacki zatrzymały się na siatce. W następnej wymianie blisko było kolejnego punktu dla Polki, która świetnym skrótem wyciągnęła rywalkę do siatki, ale ta odpowiedziała jeszcze lepszym zagraniem. Co się odwlecze to nie uciecze: po chwili Agnieszka wygrywała już 40:15 i miała szansę na niezwykle istotne przełamanie. Niestety, od tego momentu Wozniacki była nie do ruszenia: wygrała cztery kolejne piłki i gem padł jej łupem.



Radwańska nie może przegrać tego gema i nie przegrywa! Choć walka na korcie była niezwykle zacięta. Naszej tenisistce pomaga nieudany return rywalki i mając gema na wyciągnięcie ręki spokojnie rozgrywa atak. Gem wygrany do 30.

Rozpoczęła się decydująca faza meczu. Dwie pierwsze akcje rozegrane w bliźniaczy sposób, lecz z różnym zakończeniem: wpierw Wozniacki goni po korcie Radwańską i zdobywa punkt, lecz po chwili Polka bez litości ripostuje mocnym atakiem. Trzy kolejne piłki padają jednak łupem Dunki i sytuacja Agnieszki staje się nieciekawa.

Wozniacki jest o krok od zwycięstwa w spotkaniu. Agnieszka ma przewagę swojego serwisu, ale nie potrafi jej wykorzystać i popełnia proste błędy. Najpierw zagrywa w siatkę, za chwili atakuje w aut i Caroline ma piłkę meczową. W decydującej piłkę Radwańską znów zawodzą nerwy i mecz kończy się uderzeniem w siatkę. Gem, set i mecz dla Wozniacki!



To dziesiąte zwycięstwo Dunki w szesnastym pojedynku z Agnieszką Radwańską.

Wynik meczów drugiej rundy:

Agnieszka Radwańska (Polska, 4.) - Caroline Wozniacki (Dania) 5:7, 3:6

Daria Kasatkina (Rosja) - Angelique Kerber (Niemcy, 1.) 6:4, 0:6, 6:4

Lauren Davis (USA) - Jelena Wiesnina (Rosja) 7:5, 6:2

Karolina Pliszkova (Czechy, 2.) - Caroline Garcia (Francja) 7:5, 6:4