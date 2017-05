Agnieszka Radwańska awansowała w rankingu WTA

Agnieszka Radwańska awansowała z ósmego na siódme miejsce w najnowszym notowaniu rankingu WTA. Liderką jest Amerykanka Serena Williams.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /PAP/EPA

Radwańska nie ma w tym roku dobrej passy. Poza turniejem w Sydney, gdzie dotarła do półfinału, nasza rakieta numer jeden odpadała we wczesnej fazie rywalizacji. Sezon na kortach ziemnych również rozpoczął się nie najlepiej dla krakowianki. 28-letnia Polka już w pierwszej rundzie pożegnała się z turniejem w Stuttgarcie. Radwańska miała wystąpić w Madrycie, ale wycofała się z powodu kontuzji stopy. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego nie zagra także w Rzymie. "Muszę odpuścić, żeby być gotową na sto procent na wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa w Paryżu" - powiedziała Radwańska.



Mimo to Polka przesunęła się z siódmego na ósme miejsce w najnowszym notowaniu rankingu WTA. Radwańska ma na koncie 4255 punktów. Na czele zestawienia jest Amerykanka Serena Williams, która spodziewa się dziecka i zawiesiła karierę.



Duży spadek - aż o 17 miejsc- zanotowała Magda Linette. Polka jest obecnie sklasyfikowana na 97. miejscu.

Liderką zestawienia "Road to Singapore", które wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, jest Czeszka Karolina Pliszkova. Za nią są Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki i Brytyjka Johanna Konta. Radwańska jest 26.

RK



Czołówka rankingu WTA (stan na 8.05.2017):

1. (1.) Serena Williams (USA) 7010 punktów

2. (2.) Angelique Kerber (Niemcy) 6945

3. (3.) Karolina Pliszkova (Czechy) 5946

4. (6.) Garbine Muguruza (Hiszpania) 4627

5. (5.) Dominika Cibulkova (Słowacja) 4475

6. (7.) Johanna Konta (Wielka Brytania) 4425

7. (8.) Agnieszka Radwańska (Polska) 4255

8. (4.) Simona Halep (Rumunia) 4206

9. (9.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 4060

10. (12.) Elina Switolina (Ukraina) 3955

...

97. (80.) Magda Linette (Polska) 626

222. (222.) Katarzyna Piter (Polska) 235

267. (269.) Paula Kania (Polska) 180

269. (268.) Magdalena Fręch (Polska) 180

317. (319.) Urszula Radwańska (Polska) 133

Czołówka rankingu "Road to Singapore":

1. Karolina Pliszkova (Czechy) 2252 pkt

2. Caroline Wozniacki (Dania) 2175

3. Johanna Konta (W. Brytania) 2130

4. Serena Williams (USA) 2030

5. Venus Williams (USA) 1937

6. Jelina Switolina (Ukraina) 1935

7. Kristina Mladenovic (Francja) 1471

8. Jelena Wiesnina (Rosja) 1458

9. Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja) 1427

10. Mirjana Lucić-Baroni (Chorwacja) 1344

...

26. Agnieszka Radwańska (Polska) 672