Agnieszka Radwańska - Alize Cornet w walce o 1/16 finału French Open

43. zawodniczka list światowych Alize Cornet jest rywalką Agnieszki Radwańskiej w meczu o awans do 1/16 finały wielkoszlemowego turnieju French Open rozgrywanego na kortach Rolanda Garrosa. Śledź z nami relację LIVE! Transmisja w Eurosport 1.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska na kortach Rolanda Garrosa. /AFP

Mecz rozgrywany jest na korcie centralnym.





I set

Agnieszka jest faworytką, ale nie imponuje formą po powrocie po kontuzji.

Jako pierwsza serwowała Cornet. Pierwszą akcję pod siatką Francuzka wygrała, ale później nieczysto trafiła w piłkę i było po 15. Trzecią wymianę Alize wygrała skrótem, do którego "Isia" nawet nie podążyła. Ostatecznie Alize wygrała do 15, dwa razy trafiła z pierwszego serwisu. 0-1 w gemach.



Drugi skrót dał Alize piłkę na 30-0 przy podaniu Polki, która miała problemy z pierwszym serwisem. Radwańska błyskawicznie straciła gema serwisowego. Skuteczne było minięcie Cornet, a później "Isia" trafiła w siatkę.



Podwójne błędy serwisowe i zepsute w inny sposób piłki przez Alize dały Agnieszce trzy piłki na przełamanie w trzecim gemie. Aga wykorzystała trzecią, wygrywając do 30. W gemach Cornet prowadziła już tylko 2-1.



W czwartej części I seta Polka poprawił serwis i szybko prowadziła 40-0. Cornet odrobiła jednaka straty, wyszła nawet na przewagę, bo Agnieszka zmarnowała kilka szans na zakończenie wymiany, uderzając akurat tam, gdzie stała rywalka! W końcu Radwańska zaatakowała wzdłuż linii, ale w aut i przegrała "wygranego" gema. Zamiast 2-2 mieliśmy zatem 1-3.



W połowie piątego gema Cornet miała na koncie 10 piłek kończących (winnerów), a Agnieszka ani jednego! Pierwszego zapewniła sobie pięknym, ciasnym, kątowym forhendem tuż za siatką, zapewniając sobie przewagę prowadzącą do zniżenia na 2-3.

Francuzka była odważnie, pokrzykiwała na siebie, wymachiwała do trenera, nie była w stanie wybaczyć sobie choćby jednego błędu, nawet przy prowadzeniu!





Agnieszka Radwańska - Alize Cornet 2-3 - trwa I set